В Україні проходять вибори в 202 територіальних громадах
У Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об'єднаних територіальних громадах, у Волинській – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській – в 19 ОТГ, у Донецькій – в 2 ОТГ, у Житомирській – в 13 ОТГ, у Закарпатській – в 1 ОТГ, у Запорізькій – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської – в 8 ОТГ, у Київській – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській – в 4 ОТГ, у Львівській – в 8 ОТГ, у Миколаївській – в 1 ОТГ, в Одеській – в 11 ОТГ, у Полтавській – в 12 ОТГ, у Рівненській – в 5 ОТГ, у Сумській – в 9 ОТГ, у Тернопільській – в 4 ОТГ, у Харківській – в 7 ОТГ, у Херсонській – в 10 ОТГ, у Хмельницькій – в 7 ОТГ, у Черкаській – в 15 ОТГ, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, у Чернігівській – в 14 ОТГ, - повідомляє прес-центр ЦВК.
Як відомо, рішення про перші місцеві вибори в 202 ОТГ ЦВК прийняла 18 серпня 2017 року.
Повідомляється, що у них візьмуть участь понад 1 мільйон 330 тисяч осіб, тобто близько 4 відсотків усіх виборців України.
Нагадаємо, у Грицівській селищній об'єднаній територіальній громаді від імені партії "За конкретні справи" виборцям масово дають рушники, ковдри та гроші.
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