В Україні пропонують створити Міністерство промисловості та інновацій

Низка депутатів пропонує Кабміну створити Міністерство промисловості та інновацій України.

Відповідний проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабміну (№8359) зареєстрований 16 травня, пише "Радіо Свобода".

"Пропонується, що це міністерство буде центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної промислової та інноваційної політики", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що в Україні вже працювало Міністерство промислової політики України. Востаннє цей орган створили у 2012 році, проте у 2014 році це міністерство реорганізували, приєднавши до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, що парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.