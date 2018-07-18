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В Україні проведуть пробний перепис населення

Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення
Кабінет Міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році.
В Україні проведуть пробний перепис населення Фото: gettyimages.com

Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік, повідомляє "Урядовий портал".

Так, проведення пробного перепису населення має дозволити:

  • сформувати технології, відпрацювати інструменти та методи проведення Всеукраїнського перепису населення;

  • оновити інструменти проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема протестувати використання під час перепису планшетів та ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку;

  • опрацювати основні організаційні заходи здійснення Всеукраїнського перепису населення, включаючи подальше опрацювання отриманих даних.

За пропозицією Державної служби статистики пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.

Уряд визначив Державну службу статистики України відповідальною за проведення пробного перепису населення. Водночас Національна поліція України має забезпечити публічну безпеку і порядок на час проведення пробного перепису.

Нагадаємо, останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з даними, загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.

Кабмін розпорядився провести перепис у 2020 році.

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

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18 07 2018 23:55
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