В Україні проведуть пробний перепис населення
Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік, повідомляє "Урядовий портал".
Так, проведення пробного перепису населення має дозволити:
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сформувати технології, відпрацювати інструменти та методи проведення Всеукраїнського перепису населення;
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оновити інструменти проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема протестувати використання під час перепису планшетів та ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку;
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опрацювати основні організаційні заходи здійснення Всеукраїнського перепису населення, включаючи подальше опрацювання отриманих даних.
За пропозицією Державної служби статистики пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.
Уряд визначив Державну службу статистики України відповідальною за проведення пробного перепису населення. Водночас Національна поліція України має забезпечити публічну безпеку і порядок на час проведення пробного перепису.
Нагадаємо, останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з даними, загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.
Кабмін розпорядився провести перепис у 2020 році.
Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.
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