CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 29 квітня, в селі Раково на Закарпатті провели перші в історії України равликові перегони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні провели перші равликові перегони, – ФОТО
Перемогла равлик Лоліта
Фото: mukachevo.net
Про це повідомляє Mukachevo.net.
"Змагання пройшли на еко-фермі Раково. Тут для змагань було облаштовано стадіон з біговою доріжкою для равликів довжиною 35 см. У перших змаганнях взяло участь 8 учасників, і ось імена та результати переможців: 1 місце – равлик Лоліта, 27 хв, 2 місце – равлик Ігор, 44 хв, 3 місце – равлик Оля, 1 година 14 хв. Імена учасників та переможців увійдуть в історію", – прокоментував гонки експерт з туризму Федір Шандор.
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, у Швейцарії відбувся чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях.
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