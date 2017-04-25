В Україні провели випробування потужного ракетного комплексу, - ВІДЕО

Одна з особливостей "Вільхи" - система управління ракетою, що передбачає корекцію польоту за рахунок імпульсних двигунів

Київське конструкторське бюро "Луч" відзвітувало про успішні випробування нового українського ракетного комплексу "Вільха".

"Черговий вдалий етап випробувань ракетного комплексу "Вільха". Всі складові для виробництва "Вільхи" — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом та новою бойовою частиною. Ракета здатна нести різні бойові частини в залежності від призначення", - повідомляє прес-служба КБ "Луч" у Facebook.

У бюро зазначили, що "Вільха" перевершує за тактико-технічними характеристиками ракетний комплекс "Точка-У", який здатний вражати цілі на відстані 120 км.

Одна з особливостей "Вільхи" - система управління ракетою, що передбачає корекцію польоту за рахунок імпульсних двигунів.

Нагадаємо, 21 березня українські військові провели планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.

10 березня конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.