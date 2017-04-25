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В Україні провели випробування потужного ракетного комплексу, - ВІДЕО

Одна з особливостей "Вільхи" - система управління ракетою, що передбачає корекцію польоту за рахунок імпульсних двигунів
Київське конструкторське бюро "Луч" відзвітувало про успішні випробування нового українського ракетного комплексу "Вільха".
В Україні провели випробування потужного ракетного комплексу, - ВІДЕО Фото: Кореспондент.net

"Черговий вдалий етап випробувань ракетного комплексу "Вільха". Всі складові для виробництва "Вільхи" — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом та новою бойовою частиною. Ракета здатна нести різні бойові частини в залежності від призначення", - повідомляє прес-служба КБ "Луч" у Facebook.

У бюро зазначили, що "Вільха" перевершує за тактико-технічними характеристиками ракетний комплекс "Точка-У", який здатний вражати цілі на відстані 120 км.

Одна з особливостей "Вільхи" - система управління ракетою, що передбачає корекцію польоту за рахунок імпульсних двигунів.

Нагадаємо, 21 березня українські військові провели планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.

10 березня конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.

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