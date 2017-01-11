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В Україні різко зросли продажі нових авто

Найпопулярнішою маркою в Україні залишилася Toyota
У жовтні 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 26% - до 7652 авто.
В Україні різко зросли продажі нових авто Фото: epravda.com.ua

Найпопулярнішою маркою в Україні залишилася Toyota, автомобілі якої обрали 979 покупців. В результаті жовтневі продажі Toyota щодо 2016 року зросли на 26%.

На друге місце з ростом реалізації в 2,7 рази піднявся Volkswagen, рік тому замикав першу десятку найпопулярніших на українському ринку брендів. Жовтневий показник Volkswagen - 794 нових легкових авто, - повідомила профільна асоціація Укравтопром.

З результатом 664 машини і падінням майже на 13% до жовтня 2016 року в трійці лідерів втрималася Renault.

На четвертому місці за обсягом продажів - Skoda, в заліку якої 531 авто (+ 23%).

На п'яте місце вирвалася Audi, яка займала роком раніше чотирнадцяту позицію. Автомобілі цієї німецької марки в минулому місяці отримали 485 реєстраційних номерів (+ 249%). Драйвером продажів Audi стала модель А3, яка охопила 69% продажів цього бренду.

У ТОП-10 також увійшли Hyundai - 405 од. (+ 22%); KIA - 370 од. (+ 12%); Nissan - 341 од. (+ 4%); Ford - 313 од. (-2%). Замикає десятку найбільш затребуваних на українському ринку марок за підсумками жовтня узбецький Ravon, його результат 259 зареєстрованих продажів (+ 265%).

Бестселером місяці став автомобіль Volkswagen Golf, свій вибір на якому зупинили 427 покупців.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
 
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01 11 2017 13:32
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