В Україні різко зросли продажі уживаних автівок
Найбільше на облік поставили підтримані машини Renault - 886 моделей. Це 56 відсотків від загального обсягу реєстрацій легкових Renault.
Друге місце посів Volkswagen. Українці придбали 782 одиниці, що становить дві третини від внутрібрендових продажів. Замикає трійку найпопулярніших б/у автомобілів Skoda - 573 одиниці - 51 відсотків від загального числа реєстрацій цього бренду. Про це повідомляє видання "Слово і діло" з посиланням на прес-службу Укравтопрому.
Четверте місце посів Opel, уживані автомобілі якої реєструються на багато частіше нових - 392 машин, або 94 відсотків травневих продажів цієї марки.
П'яте місце посів Nissan з 247 первинними реєстраціями, що становить 42 відсотки від внутрішньобрендових продажів сумарної кількості реєстрацій машин цієї марки.
Водночас продажі нових автомобілів в Україні зросли на половину - 6,6 тисячі проданих авто. Найпопулярнішою маркою стала Toyota.
Нагадаємо, за перший квартал 2017 року на територію України в режимі імпорту було ввезено 39046 автотранспортних засобів на $588,5 млн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа