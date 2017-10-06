В Україні різко зросли продажі уживаних автівок

В Україні число уживаних легкових автомобілів проданих в травні, досягло 4,5 тисячі одиниць, що в 20 разів більше, ніж в цей же період минулого року.

Найбільше на облік поставили підтримані машини Renault - 886 моделей. Це 56 відсотків від загального обсягу реєстрацій легкових Renault.

Друге місце посів Volkswagen. Українці придбали 782 одиниці, що становить дві третини від внутрібрендових продажів. Замикає трійку найпопулярніших б/у автомобілів Skoda - 573 одиниці - 51 відсотків від загального числа реєстрацій цього бренду. Про це повідомляє видання "Слово і діло" з посиланням на прес-службу Укравтопрому.

Четверте місце посів Opel, уживані автомобілі якої реєструються на багато частіше нових - 392 машин, або 94 відсотків травневих продажів цієї марки.

П'яте місце посів Nissan з 247 первинними реєстраціями, що становить 42 відсотки від внутрішньобрендових продажів сумарної кількості реєстрацій машин цієї марки. Водночас продажі нових автомобілів в Україні зросли на половину - 6,6 тисячі проданих авто. Найпопулярнішою маркою стала Toyota.

Нагадаємо, за перший квартал 2017 року на територію України в режимі імпорту було ввезено 39046 автотранспортних засобів на $588,5 млн.