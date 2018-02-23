В Україні розглядають можливість закріплення в Конституції наміру вступити до НАТО, - Луценко

Відповідне положення про євроатлантичні прагнення України Верховна Рада внесла до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що в Україні думають над тим, щоб у Конституції закріпити євроатлантичні прагнення держави.

"На сьогодні розглядається і дискутується питання. Ми думаємо над тим, щоб забезпечити і застовпити євроатлантичний курс і європейський в одному з розділів Конституції України. Така розмова ведеться для того, щоб дати сигнал нашим міжнародним, європейським партнерам про те, що Україна серйозно розглядає питання інтеграції в НАТО", - сказала Луценко, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що відповідне положення про євроатлантичні прагнення України Верховна Рада внесла до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України.

Говорячи про законопроект про національну безпеку, який анонсував Президент України Петро Порошенко, Луценко розповіла, що в документі буде визначено, які служби та інституції забезпечуватимуть національну безпеку в Україні.

"Цей законопроект визначить основну стратегію України за тими стандартами, які має на себе в односторонньому порядку взяти Україна, щоб наші європейські, євроатлантичні партнери побачили, що в односторонньому порядку, навіть не маючи плану приєднання до цього союзу, Україна вже реалізує певні заходи", - сказала Луценко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляв, що членство України в Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна на нинішньому етапі розвитку не має шансу стати членом Європейського Союзу й НАТО.