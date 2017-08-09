ПОЛІТИКА НОВИНИНа аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-а фаза міжнародних військових навчань Rapid Trident-2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні розпочалася перша фаза навчань Rapid Trident-2017
Навчання розпочалися на аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка
Фото: AFP
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"На базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-я фаза навчань Rapid Trident-2017", - йдеться e повідомленні.
У рамках українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2017 американські партнери з однієї з авіаційних баз США прибули в Україну з метою навчити українських колег-льотчиків методів взаємодії з іншими родами військ у різних умовах.
Нагадаємо, що в Грузії третього вересня почалися військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 ("Моторний дух 2017"), в яких беруть участь військові з Грузії, США, Болгарії, Румунії, Латвії, Вірменії та України.
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