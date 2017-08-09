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В Україні розпочалася перша фаза навчань Rapid Trident-2017

Навчання розпочалися на аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка
На аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-а фаза міжнародних військових навчань Rapid Trident-2017.
В Україні розпочалася перша фаза навчань Rapid Trident-2017 Фото: AFP

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"На базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-я фаза навчань Rapid Trident-2017", - йдеться e повідомленні.

У рамках українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2017 американські партнери з однієї з авіаційних баз США прибули в Україну з метою навчити українських колег-льотчиків методів взаємодії з іншими родами військ у різних умовах.

Нагадаємо, що в Грузії третього вересня почалися військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 ("Моторний дух 2017"), в яких беруть участь військові з Грузії, США, Болгарії, Румунії, Латвії, Вірменії та України.

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08 09 2017 23:18
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