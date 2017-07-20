В Україні розпочали верифікацію субсидій, - Зубко

Вчора в Уряді було прийнято рішення про створення центрального реєстру

Сьогодні потрібно проводити верифікацію субсидій і визначити тих, хто дійсно потребує державної підтримки.

Коли Уряд приймав рішення про ринкову вартість газу, держава ввела інструмент захисту громадян. Сьогодні велика частина домогосподарств, а це майже сім мільйонів отримують субсидії.

"До кінця 2017 року з бюджету на субсидії витратять 70 млрд гривень. Витрачати такі кошти на субсидії і не інвестувати в енергоефективність ми не можемо як держава, яка прагне бути незалежною", - повідомив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, інформує прес-служба Кабміну.

Віце-прем'єр зазначив, що в першу чергу потрібно проводити верифікацію, в другу - монетизацію і найголовніше - повинні рухатися до збільшення доходів громадян.

За його словами, верифікація субсидій вже почалася на рівні місцевих органів влади, а вчора в Уряді було прийнято рішення про створення центрального реєстру, де буде зібрана вся інформація про одержувачів субсидій.

Нагадаємо, в Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.