В Україні розпочав роботу проєкт "Дунайський зерновий шлях"

Йдеться про безпечну й гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу.

Українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу росії з "зернової ініціативи".

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

"Ще влітку ми передбачали, що рф може в будь-який момент спробувати зірвати "зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – написав він.

Зазначається, що УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових, а також домовилось із румунською компанією TTS про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.

Москаленко додав, що "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Таким чином йдеться про безпечну та гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Логістичний зв’язок здійснюватиме та контролюватиме УДП.

У пароплавстві очікують, що за рахунок швидшого процесу завантаження та розвантаження, середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. А власникам вантажу не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.

Також судна будуть оснащені системами онлайн-контролю, відеоспостереження, кількість судноводів в екіпажі зросте. Це дасть можливість баржевому каравану здійснювати до двох рейсів на місяць.