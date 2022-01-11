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В Україні розпочав роботу проєкт "Дунайський зерновий шлях"

Ольга
Матарикіна
Йдеться про безпечну й гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу.
В Україні розпочав роботу проєкт "Дунайський зерновий шлях" Фото:Українське дунайське пароплавство
Українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу росії з "зернової ініціативи".
 
Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.
 
"Ще влітку ми передбачали, що рф може в будь-який момент спробувати зірвати "зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – написав він.
 
Зазначається, що УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових, а також домовилось із румунською компанією TTS про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.
 
Москаленко додав, що "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Таким чином йдеться про безпечну та гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Логістичний зв’язок здійснюватиме та контролюватиме УДП.
 
У пароплавстві очікують, що за рахунок швидшого процесу завантаження та розвантаження, середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. А власникам вантажу не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.
 
Також судна будуть оснащені системами онлайн-контролю, відеоспостереження, кількість судноводів в екіпажі зросте. Це дасть можливість баржевому каравану здійснювати до двох рейсів на місяць.
 
 
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01 11 2022 14:54
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