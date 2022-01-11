НОВИНИЙдеться про безпечну й гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні розпочав роботу проєкт "Дунайський зерновий шлях"
Фото:Українське дунайське пароплавство
Українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу росії з "зернової ініціативи".
Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.
"Ще влітку ми передбачали, що рф може в будь-який момент спробувати зірвати "зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – написав він.
Зазначається, що УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових, а також домовилось із румунською компанією TTS про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.
Москаленко додав, що "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Таким чином йдеться про безпечну та гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Логістичний зв’язок здійснюватиме та контролюватиме УДП.
У пароплавстві очікують, що за рахунок швидшого процесу завантаження та розвантаження, середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. А власникам вантажу не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.
Також судна будуть оснащені системами онлайн-контролю, відеоспостереження, кількість судноводів в екіпажі зросте. Це дасть можливість баржевому каравану здійснювати до двох рейсів на місяць.
Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
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01 11 2022 14:54 МЕДІА
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