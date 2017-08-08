В Україні розпочався позачерговий призов у Нацгвардію
Відповідно до указу Президента №178 від 7 липня 2017 року, в серпні відбудеться призов на строкову військову службу в Нацгвардію придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, повідомляє "Сегодня".
Після цього призовну кампанію призупинять і відновлять тільки в жовтні. Як зазначили в Генштабі, цей призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову.
Відправляти в зону бойових дій призовників не будуть, після підготовки вони будуть виконувати функції по забезпеченню громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України.
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