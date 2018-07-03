Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні розпочнуть процес арешту майна "Газпрому"

Також прем'єр доручив почати процедуру арешту активів Газпрому по всьому світі
В уряді розпочали процес опису та арешту майна російського Газпрому в Україні, у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу та рішенням антимонопольних органів України.
В Україні розпочнуть процес арешту майна "Газпрому" Фото: ТАСС

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду.

"Позиція України у ситуації з "Газпромом" має бути жорсткою і послідовною", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Також прем'єр доручив почати процедуру арешту активів Газпрому по всьому світі. 

Він наголосив, що Газпром має виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу і так само виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішення українських судів.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України наклав на Газпром штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 млрд грн.

За рік – через пеню – сума подвоїлася. Загалом ідеться про стягнення з Газпрому в дохід загального фонду Державного бюджету України 171 931 854 000,00 грн.

До активів, які уряд планує арештувати потрапило майно компаній Газпромзбут Україна та Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України, а також цінні папери ПАТ "Інститут ЮЖНІІГІПРОГАЗ" та АТ "Газтранзит".

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2018 18:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.