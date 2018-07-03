В Україні розпочнуть процес арешту майна "Газпрому"

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду.

"Позиція України у ситуації з "Газпромом" має бути жорсткою і послідовною", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Також прем'єр доручив почати процедуру арешту активів Газпрому по всьому світі.

Він наголосив, що Газпром має виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу і так само виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішення українських судів.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України наклав на Газпром штраф за зловживання монопольним становищем на ринку природного газу в Україні в розмірі майже 86 млрд грн.

За рік – через пеню – сума подвоїлася. Загалом ідеться про стягнення з Газпрому в дохід загального фонду Державного бюджету України 171 931 854 000,00 грн.

До активів, які уряд планує арештувати потрапило майно компаній Газпромзбут Україна та Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України, а також цінні папери ПАТ "Інститут ЮЖНІІГІПРОГАЗ" та АТ "Газтранзит".

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.