В Україні розпочинається опалювальний сезон

Уряд заявляє, що в підземних сховищах накопичено 14,8 мільярдів кубів газу і країна повністю готова до опалювального сезону

В Україні в неділю, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського уряду.

"Соціальні об'єкти – школи, дитсадки, лікарні – повинні бути підключені до тепла у випадку зниження температури в приміщеннях до +16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче +8 градусів протягом трьох діб", – йдеться в повідомленні.

Україна, як зазначається в заяві, повністю готова до опалювального сезону, зокрема створені достатні запаси палива. За даними міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на вересень у підземних сховищах накопичено 14,8 мільярдів кубометрів природного газу, що на 2,3 мільярда більше за показник минулого року. Запаси вугілля становлять 1 980,5 тисяч тонн, що на 568,3 тисяч тонн більше за показник 2016 року.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.

Мар'їнка і Красногорівка в Донецькій області вже третій опалювальний сезон залишаються без газу.