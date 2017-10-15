В Україні розпочинається опалювальний сезон
Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського уряду.
"Соціальні об'єкти – школи, дитсадки, лікарні – повинні бути підключені до тепла у випадку зниження температури в приміщеннях до +16 градусів, житловий фонд – при температурі нижче +8 градусів протягом трьох діб", – йдеться в повідомленні.
Україна, як зазначається в заяві, повністю готова до опалювального сезону, зокрема створені достатні запаси палива. За даними міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на вересень у підземних сховищах накопичено 14,8 мільярдів кубометрів природного газу, що на 2,3 мільярда більше за показник минулого року. Запаси вугілля становлять 1 980,5 тисяч тонн, що на 568,3 тисяч тонн більше за показник 2016 року.
Нагадаємо, в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.
Мар'їнка і Красногорівка в Донецькій області вже третій опалювальний сезон залишаються без газу.
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