В Україні розпочинається весняний призов

У квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби відправлять 15 190 осіб

З понеділка, 2 квітня, і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу.

Про це повідомляє начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, пише "Укрінформ".

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до ЗСУ – 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Держприкордонслужби – 1200 осіб, Нацгвардії – 4000 осіб.

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", – сказав Артеменко.

15 лютого президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році. У документі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень та жовтень-листопад.