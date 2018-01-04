Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні розпочинається весняний призов

У квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби відправлять 15 190 осіб
З понеділка, 2 квітня, і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу.
В Україні розпочинається весняний призов Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, пише "Укрінформ".

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до ЗСУ – 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Держприкордонслужби – 1200 осіб, Нацгвардії – 4000 осіб.

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", – сказав Артеменко.

15 лютого президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році. У документі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень та жовтень-листопад.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2018 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.