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В Україні розповіли, як російські матері забирають полонених синів
З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну знайшлося лише п'ять громадянок російської федерації, які приїхали, щоб забрати з полону своїх синів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"З 24 лютого знайшлося лише п'ять росіянок, які погодилися приїхати в Україну, щоб забрати з полону своїх синів", – розповів він.
Зазначимо, що політичне керівництво України запропонувало росіянам забирати полонених без будь-якого обміну. Єдиною умовою є особистий приїзд в нашу країну.
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11 11 2022 14:36 МЕДІА
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