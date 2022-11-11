В Україні розповіли, як російські матері забирають полонених синів

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну знайшлося лише п'ять громадянок російської федерації, які приїхали, щоб забрати з полону своїх синів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"З 24 лютого знайшлося лише п'ять росіянок, які погодилися приїхати в Україну, щоб забрати з полону своїх синів", – розповів він.

Зазначимо, що політичне керівництво України запропонувало росіянам забирати полонених без будь-якого обміну. Єдиною умовою є особистий приїзд в нашу країну.