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В Україні ряд автозаправок підвищили ціни на паливо

У більшості АЗС ціни зросли на 50 коп/літр
За вихідні бензини і дизпаливо (ДП) на українських АЗС знову різко подорожчали. Протягом 23-25 вересня вартість цих видів палива зросла на 30-60 коп./л.
В Україні ряд автозаправок підвищили ціни на паливо Колаж: dt.ua/robaid.com

Про це повідомила консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Подорожчання спостерігалося в мережах операторів як регіонального, так і всеукраїнського покриття.

Так, на АЗС мереж Авіас, Укрнафта, ANP та ін. (група Приват) вартість бензинів і дизельного палива виросла на 50 коп./л. Ціни на паливо в найбільшій мережі АЗС збільшилися до: А-92 - 23,95-24,00 грн/л, А-95 - 24,45-24,50 грн/л, А-95 Energy - 24,95-25, 00 грн/л і ДП - 22,00 грн/л.

У свою чергу, такі преміальні оператори як OKKO, WOG і SOCAR, також підвищили ціни на 50 коп./л до: А-92 - 26,99 грн/л, А-95 - 27,99 грн/л, А-95 Преміум - 28,99 грн/л, ДП - 24,99 грн/л і ДП Преміум - 25,99 грн/л.

Крім того, в мережі АЗС БРСМ-Нафта паливна лінійка подорожчала на 30-50 коп./л до А-92 -24,19 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л, А-95 Преміум - 25, 49 грн/л, ДП - 21,79 грн/л і ДП Преміум -22,79 грн/л. На АЗС під брендом UPG бензини і ДП подорожчали на 30 коп./л - до А-92 - 24,40 грн/л, А-95 - 24,90 грн/л і ДП - 22 грн/л.

Таким чином, середні роздрібні ціни на паливо в Україні зросли до позначок: А-92 - 24,52 грн/л, А-95 - 25,30 грн/л, А-95 Преміум - 26,50 грн/л, ДП - 22,60 грн/л і ДП Преміум - 24,40 грн/л.

Відзначимо, що подорожчання бензинів та дизпалива на українських АЗС почалося 8 вересня і триває аж до сьогоднішнього дня.

Роздрібні ціни на АЗС станом на 2 5 .09.17, грн/л

ОПЕРАТОР

А-92

 

А-95

 

А-95+

 

ДП

 

ДП+

 

WOG

26,99

+0,50

27,99

+0,50

28,99

+0,50

24,99

+0,50

25,99

+0,50

ОККО

26,99

+0,50

27,99

+0,50

28,99

+0,50

24,99

+0,50

25,99

+0,50

SOCAR

26,99

+0,50

27,99

+0,50

28,99

+0,50

24,99

+0,50

25,99

+0,50

Shell

26,29

+0,30

27,29

+0,30

29,79

+0,30

24,29

+0,10

26,79

+0,10

Parallel

25,99

+0,34

26,99

+0,34

27,79

+0,34

24,49

+0,34

*

 

Glusco

24,95

+0,60

25,95

+0,60

26,35

 

23,45

+0,50

23,95

+0,50

UPG

24,40

+0,30

24,90

+0,30

*

 

22,00

+0,30

*

 

ZOG

24,39

+0,49

24,89

+0,49

25,39

+0,59

22,39

+0,49

22,89

+0,59

КЛО

24,29

+0,50

24,79

+0,30

28,79

+0,50

22,89

+0,40

25,79

+0,50

БРСМ-Нафта

24,19

+0,70

24,69

+0,70

25,49

+0,60

21,79

+0,30

22,79

+0,30

Надія

24,19

+0,20

25,18

+0,20

25,48

 

22,19

+0,25

23,19

+0,25

Укрнафта/Авіас

24,00

+0,50

24,50

+0,50

25,00

+0,50

22,00

+0,50

*

 

Альфа-Нафта

23,95

+0,50

24,45

+0,50

24,95

+0,50

22,00

+0,50

*

 

НК Народна

23,95

+0,30

24,45

+0,30

24,95

+0,45

21,99

+0,20

*

 

Sun Oil

23,90

+0,50

24,90

+0,50

25,90

+0,50

22,40

+0,50

23,40

+0,50

Татнафта-АЗС-Україна

23,82

+0,12

24,72

+0,06

25,74

+0,06

21,96

 

*

 

Укр-Петроль

23,60

+0,40

24,20

+0,40

24,55

+0,40

21,35

+0,25

21,65

+0,25

Укргазвидобування

23,59

 

24,29

+0,10

*

 

21,49

 

*

 

Marshal

22,95

+0,15
  • В Україні знову подорожчали бензин і дизпаливо
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    25 09 2017 14:41
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