В Україні ряд автозаправок підвищили ціни на паливо
Про це повідомила консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Подорожчання спостерігалося в мережах операторів як регіонального, так і всеукраїнського покриття.
Так, на АЗС мереж Авіас, Укрнафта, ANP та ін. (група Приват) вартість бензинів і дизельного палива виросла на 50 коп./л. Ціни на паливо в найбільшій мережі АЗС збільшилися до: А-92 - 23,95-24,00 грн/л, А-95 - 24,45-24,50 грн/л, А-95 Energy - 24,95-25, 00 грн/л і ДП - 22,00 грн/л.
У свою чергу, такі преміальні оператори як OKKO, WOG і SOCAR, також підвищили ціни на 50 коп./л до: А-92 - 26,99 грн/л, А-95 - 27,99 грн/л, А-95 Преміум - 28,99 грн/л, ДП - 24,99 грн/л і ДП Преміум - 25,99 грн/л.
Крім того, в мережі АЗС БРСМ-Нафта паливна лінійка подорожчала на 30-50 коп./л до А-92 -24,19 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л, А-95 Преміум - 25, 49 грн/л, ДП - 21,79 грн/л і ДП Преміум -22,79 грн/л. На АЗС під брендом UPG бензини і ДП подорожчали на 30 коп./л - до А-92 - 24,40 грн/л, А-95 - 24,90 грн/л і ДП - 22 грн/л.
Таким чином, середні роздрібні ціни на паливо в Україні зросли до позначок: А-92 - 24,52 грн/л, А-95 - 25,30 грн/л, А-95 Преміум - 26,50 грн/л, ДП - 22,60 грн/л і ДП Преміум - 24,40 грн/л.
Відзначимо, що подорожчання бензинів та дизпалива на українських АЗС почалося 8 вересня і триває аж до сьогоднішнього дня.
Роздрібні ціни на АЗС станом на 2 5 .09.17, грн/л
|
ОПЕРАТОР
|
А-92
|
|
А-95
|
|
А-95+
|
|
ДП
|
|
ДП+
|
|
WOG
|
26,99
|
+0,50
|
27,99
|
+0,50
|
28,99
|
+0,50
|
24,99
|
+0,50
|
25,99
|
+0,50
|
ОККО
|
26,99
|
+0,50
|
27,99
|
+0,50
|
28,99
|
+0,50
|
24,99
|
+0,50
|
25,99
|
+0,50
|
SOCAR
|
26,99
|
+0,50
|
27,99
|
+0,50
|
28,99
|
+0,50
|
24,99
|
+0,50
|
25,99
|
+0,50
|
Shell
|
26,29
|
+0,30
|
27,29
|
+0,30
|
29,79
|
+0,30
|
24,29
|
+0,10
|
26,79
|
+0,10
|
Parallel
|
25,99
|
+0,34
|
26,99
|
+0,34
|
27,79
|
+0,34
|
24,49
|
+0,34
|
*
|
|
Glusco
|
24,95
|
+0,60
|
25,95
|
+0,60
|
26,35
|
|
23,45
|
+0,50
|
23,95
|
+0,50
|
UPG
|
24,40
|
+0,30
|
24,90
|
+0,30
|
*
|
|
22,00
|
+0,30
|
*
|
|
ZOG
|
24,39
|
+0,49
|
24,89
|
+0,49
|
25,39
|
+0,59
|
22,39
|
+0,49
|
22,89
|
+0,59
|
КЛО
|
24,29
|
+0,50
|
24,79
|
+0,30
|
28,79
|
+0,50
|
22,89
|
+0,40
|
25,79
|
+0,50
|
БРСМ-Нафта
|
24,19
|
+0,70
|
24,69
|
+0,70
|
25,49
|
+0,60
|
21,79
|
+0,30
|
22,79
|
+0,30
|
Надія
|
24,19
|
+0,20
|
25,18
|
+0,20
|
25,48
|
|
22,19
|
+0,25
|
23,19
|
+0,25
|
Укрнафта/Авіас
|
24,00
|
+0,50
|
24,50
|
+0,50
|
25,00
|
+0,50
|
22,00
|
+0,50
|
*
|
|
Альфа-Нафта
|
23,95
|
+0,50
|
24,45
|
+0,50
|
24,95
|
+0,50
|
22,00
|
+0,50
|
*
|
|
НК Народна
|
23,95
|
+0,30
|
24,45
|
+0,30
|
24,95
|
+0,45
|
21,99
|
+0,20
|
*
|
|
Sun Oil
|
23,90
|
+0,50
|
24,90
|
+0,50
|
25,90
|
+0,50
|
22,40
|
+0,50
|
23,40
|
+0,50
|
Татнафта-АЗС-Україна
|
23,82
|
+0,12
|
24,72
|
+0,06
|
25,74
|
+0,06
|
21,96
|
|
*
|
|
Укр-Петроль
|
23,60
|
+0,40
|
24,20
|
+0,40
|
24,55
|
+0,40
|
21,35
|
+0,25
|
21,65
|
+0,25
|
Укргазвидобування
|
23,59
|
|
24,29
|
+0,10
|
*
|
|
21,49
|
|
*
|
|
Marshal
|
22,95
|
+0,15
|
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25 09 2017 14:41 МЕДІА