В Україні ряд автозаправок підвищили ціни на паливо

У більшості АЗС ціни зросли на 50 коп/літр

За вихідні бензини і дизпаливо (ДП) на українських АЗС знову різко подорожчали. Протягом 23-25 вересня вартість цих видів палива зросла на 30-60 коп./л.

Про це повідомила консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Подорожчання спостерігалося в мережах операторів як регіонального, так і всеукраїнського покриття.

Так, на АЗС мереж Авіас, Укрнафта, ANP та ін. (група Приват) вартість бензинів і дизельного палива виросла на 50 коп./л. Ціни на паливо в найбільшій мережі АЗС збільшилися до: А-92 - 23,95-24,00 грн/л, А-95 - 24,45-24,50 грн/л, А-95 Energy - 24,95-25, 00 грн/л і ДП - 22,00 грн/л.

У свою чергу, такі преміальні оператори як OKKO, WOG і SOCAR, також підвищили ціни на 50 коп./л до: А-92 - 26,99 грн/л, А-95 - 27,99 грн/л, А-95 Преміум - 28,99 грн/л, ДП - 24,99 грн/л і ДП Преміум - 25,99 грн/л.

Крім того, в мережі АЗС БРСМ-Нафта паливна лінійка подорожчала на 30-50 коп./л до А-92 -24,19 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л, А-95 Преміум - 25, 49 грн/л, ДП - 21,79 грн/л і ДП Преміум -22,79 грн/л. На АЗС під брендом UPG бензини і ДП подорожчали на 30 коп./л - до А-92 - 24,40 грн/л, А-95 - 24,90 грн/л і ДП - 22 грн/л.

Таким чином, середні роздрібні ціни на паливо в Україні зросли до позначок: А-92 - 24,52 грн/л, А-95 - 25,30 грн/л, А-95 Преміум - 26,50 грн/л, ДП - 22,60 грн/л і ДП Преміум - 24,40 грн/л.

Відзначимо, що подорожчання бензинів та дизпалива на українських АЗС почалося 8 вересня і триває аж до сьогоднішнього дня.

Роздрібні ціни на АЗС станом на 2 5 .09.17, грн/л