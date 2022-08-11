В Україні середній розмір субсидії становитиме 1800 грн

У бюджеті достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення

Прем'єр України Денис Шмигаль запевнив, що у бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення.

"На сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 млн домогосподарств. Очікується, що ця кількість зросте в наступні місяці, адже люди продовжують звертатися по відповідну допомогу", - заявили в уряді.

"Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій", - підкреслив Шмигаль.