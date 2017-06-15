В Україні середня зарплата становить 6 тис грн, - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що середня заробітна плата в Україні становить 6 тис. грн.

"Середня заробітна плата в Україні за 4 місяці цього року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 40% і становить на сьогодні 6 тис. грн", - заявив Розенко на селекторній нараді, повідомляє "Інтерфакс Україна".

При цьому Розенко зазначив, що реальна зарплата з урахуванням інфляції, зросла на 20%.

Також віце-прем'єр зазначив, що з січня на 200 тис. осіб зменшилась кількість одержувачів мінімальної заробітної плати в сумі 3,2 тис. грн.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що середня заробітна плата в 2017 році в Україні зросте до 7 тис грн, в перспективі - до 10 тис грн.