НОВИНИВіце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що середня заробітна плата в Україні становить 6 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні середня зарплата становить 6 тис грн, - Розенко
Реальна зарплата з урахуванням інфляції зросла на 20%
Павло Розенко. Фото: kmu.gov.ua
"Середня заробітна плата в Україні за 4 місяці цього року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 40% і становить на сьогодні 6 тис. грн", - заявив Розенко на селекторній нараді, повідомляє "Інтерфакс Україна".
При цьому Розенко зазначив, що реальна зарплата з урахуванням інфляції, зросла на 20%.
Також віце-прем'єр зазначив, що з січня на 200 тис. осіб зменшилась кількість одержувачів мінімальної заробітної плати в сумі 3,2 тис. грн.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що середня заробітна плата в 2017 році в Україні зросте до 7 тис грн, в перспективі - до 10 тис грн.
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