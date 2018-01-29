В Україні середня зарплата зросла майже до дев'яти тисяч

Згідно з даними Держстату, в Україні рівень середньої зарплати зріс до 8777 гривень. Традиційно високі зарплати - в Києві, найнижчі - в Чернігівській області.

Торік в Україні рівень середньої зарплати зріс на 35,5% (порівняно з 2016 роком) і становив 8777 гривень. Про це в понеділок, 29 січня, повідомили в Державній службі статистики.

Стверджується також, що в грудні 2017 року рівень реальної зарплати перевищив показник за такий само місяць 2016 року майже на 19%.

При цьому: найвищий середній заробіток за листопад 2017 року зареєстровано в Києві - понад 14 тисяч гривень, а найнижчий в Чернігівській області - 6600 гривень.

Нагадаємо, станом на початок року найбільше боргів із зарплати накопичилося в Луганській, Донецькій та Харківській областях.