CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗгідно з даними Держстату, в Україні рівень середньої зарплати зріс до 8777 гривень. Традиційно високі зарплати - в Києві, найнижчі - в Чернігівській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні середня зарплата зросла майже до дев'яти тисяч
У Держстаті розповіли про зростання зарплат
Фото: з вільних джерел
Торік в Україні рівень середньої зарплати зріс на 35,5% (порівняно з 2016 роком) і становив 8777 гривень. Про це в понеділок, 29 січня, повідомили в Державній службі статистики.
Стверджується також, що в грудні 2017 року рівень реальної зарплати перевищив показник за такий само місяць 2016 року майже на 19%.
При цьому: найвищий середній заробіток за листопад 2017 року зареєстровано в Києві - понад 14 тисяч гривень, а найнижчий в Чернігівській області - 6600 гривень.
Нагадаємо, станом на початок року найбільше боргів із зарплати накопичилося в Луганській, Донецькій та Харківській областях.
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