В Україні середня зарплата зросте до 7100 гривень до кінця року, - Рева
З 11 по 14 червня міністр соціальної політики Андрій Рева та українська делегація беруть участь у 106–й сесії Міжнародної конференції праці, що проходить у Женеві.
Рева має намір виступити перед учасниками конференції, щоб ознайомити їх з діяльністю уряду щодо покращення умов праці українців, - повідомляє прес-центр Міністерства.
"Першими кроками стало збільшення мінімальної заробітної плати на 100% та заходи з дотримання інфляції на помірному рівні. А до кінця 2017 року передбачається прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37%", - наголосили у міністерстві.
Рева зауважив, що реформа оплати праці також передбачає перегляд встановлення заробітної плати з метою поступового підвищення реальної заробітної плати та ліквідації заборгованості по зарплаті.
Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа