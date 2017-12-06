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В Україні середня зарплата зросте до 7100 гривень до кінця року, - Рева

Рева спрогнозував підвищення середньої зароплати
До кінця 2017 року в Україні передбачається прогнозоване зростання середньої зарплати до 7100 гривень.
В Україні середня зарплата зросте до 7100 гривень до кінця року, - Рева Фото: з вільних джерел

З 11 по 14 червня міністр соціальної політики Андрій Рева та українська делегація беруть участь у 106–й сесії Міжнародної конференції праці, що проходить у Женеві.

Рева має намір виступити перед учасниками конференції, щоб ознайомити їх з діяльністю уряду щодо покращення умов праці українців, -  повідомляє прес-центр Міністерства.

"Першими кроками стало збільшення мінімальної заробітної плати на 100% та заходи з дотримання інфляції на помірному рівні. А до кінця 2017 року передбачається прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37%", - наголосили у міністерстві. 

Рева зауважив, що реформа оплати праці також передбачає перегляд встановлення заробітної плати з метою поступового підвищення реальної заробітної плати та ліквідації заборгованості по зарплаті. 

Нагадаємо, середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

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12 06 2017 13:34
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