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В Україні скасовано держрегулювання цін на продукти харчування

1 липня набула чинності постанова Кабміну про скасування державного регулювання цін на продукти харчування
Уряд 7 червня скасував державне цінове регулювання на продовольчі товари та послуги на ринках.
В Україні скасовано держрегулювання цін на продукти харчування Фото: styknews.info

Сьогодні, 1 липня, постанова набула чинності.

"Головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація (дерегуляція) у сфері ціноутворення. Рішення Уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юктури", - йдеться в поясненні до документа.

Так, скасовується державне регулювання цін на продовольчі товари і послуги в частині:

  1. торговельних надбавок не вище 15 відсотків до оптової ціни виробника (митної вартості) на 15 груп товарів (борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі);
  2. декларування зміни оптово-відпускних цін на 13 груп товарів (борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову);
  3. граничних рівнів рентабельності виробництва борошна та хліба соціальних сортів;
  4. граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування;
  5. граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків;
  6. державного регулювання цін на послуги на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

"Оскільки цінове регулювання на продовольчі товари скасована, суб'єкти господарювання будуть формувати ціни в режимі вільного ціноутворення, в залежності від попиту і пропозицій на споживчому ринку", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.

Кабінет Міністрів України тимчасово скасував регулювання цін на продукти харчування в рамках експерименту, за підсумками якого буде ухвалено рішення про остаточне скасування, обмеження або відновлення регулювання.

Зазначимо, під державне регулювання зараз потрапляють пшениця, жито, борошно пшеничне і житнє, гречка, цукор-пісок.

 

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01 07 2017 11:57
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