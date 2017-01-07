В Україні скасовано держрегулювання цін на продукти харчування

1 липня набула чинності постанова Кабміну про скасування державного регулювання цін на продукти харчування

Уряд 7 червня скасував державне цінове регулювання на продовольчі товари та послуги на ринках.

Сьогодні, 1 липня, постанова набула чинності.

"Головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація (дерегуляція) у сфері ціноутворення. Рішення Уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юктури", - йдеться в поясненні до документа.

Так, скасовується державне регулювання цін на продовольчі товари і послуги в частині:

торговельних надбавок не вище 15 відсотків до оптової ціни виробника (митної вартості) на 15 груп товарів (борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі); декларування зміни оптово-відпускних цін на 13 груп товарів (борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову); граничних рівнів рентабельності виробництва борошна та хліба соціальних сортів; граничних рівнів рентабельності та торговельних надбавок на дитяче харчування; граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків; державного регулювання цін на послуги на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

"Оскільки цінове регулювання на продовольчі товари скасована, суб'єкти господарювання будуть формувати ціни в режимі вільного ціноутворення, в залежності від попиту і пропозицій на споживчому ринку", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.