В Україні скоротилася грошова маса

Грошова маса в Україні в січні 2018 року скоротилася на 2,7% - до 1 трлн 176,683 млрд грн.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ), передає Інтерфакс-Україна.

Динаміка обумовлена ​​як скороченням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками - на 3,3%, до 321,573 млрд грн, так і залишків за депозитами - на 2,4%, до 854,874 млрд грн.

У той же час НБУ відзначає, що приріст валютних депозитів обумовлений зміною розрахунку залишків за такими кредитами в рамках переходу банків на стандарти міжнародної фінансової звітності (МСФО9). Зокрема, через коригування процентних доходів від знецінення фінансових активів, яких відносяться до операцій 2017 року.

Кредитний портфель банків у січні зріс на 2,9% - до 1 трлн 39,223 млрд грн. За даними НБУ, незважаючи на підвищення облікової ставки, вартість гривневих кредитів для бізнесу знизилася - до 15,3% річних в гривні, валютних - до 6,1%.

Вартість гривневих кредитів для населення за підсумками січня знизилася на 0,7 п.п. - до 29,7% річних, в інвалюті - на 0,5 п.п., до 8,4% річних. Відсоткова ставка по депозитах в гривні для населення за підсумками грудня виросла на 0,2 п.п. - до 11,6% річних, в інвалюті знизилася на 0,1 п.п. - 2,7% річних.

Депозитний портфель банків у національній валюті в січні знизився на 2,9%, в іноземній - на 1,8%. Прибутковість депозитних продуктів в національній валюті для бізнесу за минулий місяць зросла на 0,3 п.п. - до 9,6% річних, в інвалюті знизилася на 0,1 п.п. - до 2,4% річних.

Грошова база в січні знизилася на 1,7% - до 392,326 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні різко збільшилася кількість грошей під кінець 2017 року