В Україні слід запровадити зовнішнє оцінювання вчителів, – Гриневич

Про заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє ZIK.

"Учитель нового покоління – це найбільший виклик реформи", зазначила Лілія Гриневич, коментуючи інформацію щодо анонімного складання тестів, на яких базується ЗНО, вчителями, за підсумками якого лише 18,1% зуміли продемонструвати високий рівень знань на 10-12 балів.

З її слів, навіть успішне складання тестів ЗНО педагогами не робить їх "вчителями нового покоління", адже вони повинні не лише чудово знати свій предмет, а й володіти методиками викладання.

"Нам потрібно залучити до цієї професії талановитих людей. Якщо вчитель опущений по соціальній драбині на найнижчий щабель, звичайно, що в таку професію не прагнуть іти талановиті люди", – зазначила Лілія Гриневич.

Одним з кроків до виходу із такої ситуації, вважає міністр, є те, що цьогоріч педагогам підвищили зарплатню на 50%. Окрім того, слід мотивувати студентів педагогічних вишів.

"Ми зробили крок – це підвищена стипендія для студентів педагогічних вищих навчальних закладів на спеціальності за природничими і математичними предметами", – додала міністр.

Лілія Гриневич також наголосила, що в Україні чекають на прийняття закону про освіту, яким передбачено добровільну сертифікацію вчителів.

"Має бути зовнішнє оцінювання вчителів за різними параметрами, у тому числі не тільки, як вони знають математику, біологію чи хімію, а й знання методик викладання. Тому що може бути вчитель, який є талановитим математиком, але він не вміє працювати з дітьми", – пояснила міністр.

"Діти, які підуть у 2018-2019 навчальному році до першого класу нової української школи з інтегрованим навчанням, з іншими зовсім підходами, які орієнтовані не тільки на передачу знань, а й на формування компетентностей, які потрібні людині для життя у ХХІ столітті. Так от, ми плануємо, що кожен вчитель, який буде брати перший клас цієї нової школи, мусить у новому навчальному році пройти підвищення кваліфікації – через систему інститутів післядипломної освіти. Для цього ми зараз готуємо відповідний модельний курс", – розповіла Лілія Гриневич і додала, що українським фахівцям здійснити реформу освіти допоможуть колеги з Фінляндії.