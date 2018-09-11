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В Україні сьогодні відзначають День української писемності та мови

Це свято відзначається щорічно з 1997 року
9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови.
В Україні сьогодні відзначають День української писемності та мови Фото: kubg.edu.ua

Указ про це свято затвердив президент України в 1997 році, інформує Zaxid.net.

За православним календарем, на 9 листопада припадає день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Головною традицією свята вважається загальнонаціональний радіодиктант, в якому можуть взяти участь всі охочі. Акція, створена для популяризації української мови, цього року проходить вже в 18 раз. Офіційним гаслом диктанту 2018 року стало #пишеморазом.

Напередодні цьогорічного Дня української писемності та мови набули також чинності норми закону, якими кількість україномовних пісень на радіо збільшилася до 35%. Квота повинна зберігатися протягом доби і в часових проміжках з 07:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому частка передач державною мовою має становити не менш ніж 60%.

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09 11 2018 09:57
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