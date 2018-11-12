В Україні сповільнилась інфляція

Від початку року інфляція склала 8,9%

У листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем інфляція становила 1,4%, тоді як у жовтні порівняно з вереснем показник інфляції становив 1,7%.

Від початку року інфляція склала 8,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у листопаді зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали овочі - на 9,1%, повідомила Держслужба статистики України.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,1%. В основному це відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 22,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,7%. Це пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 7,5%.

Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

Зазначимо, сьогодні Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.