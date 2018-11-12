В Україні сповільнилась інфляція
Від початку року інфляція склала 8,9%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у листопаді зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали овочі - на 9,1%, повідомила Держслужба статистики України.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,1%. В основному це відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 22,9%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,7%. Це пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 7,5%.
Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.
На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.
Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.
Зазначимо, сьогодні Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.
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