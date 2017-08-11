В Україні сповільнилася інфляція
Про це повідомили в Державній службі статистики в середу, 8 листопада.
У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2016 року, ціни на споживчому ринку зросли на 14,6%, а з початку 2017 року - на 11,5%.
За даними Держстату, найбільше зростання цін у річному обчисленні зафіксоване на утримання будинків і прибудинкових територій - 46,7%, м'ясо і м'ясопродукти - 29,9%, овочі - 29,4%, вершкове масло - 28,9%, молоко - 28 , 3%, електроенергію - 28,1%.
Порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали яйця - 14,9%, молоко - 5,5%, паливо і масло - 4,4%, вершкове масло - 4,1%.
Дані представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя і частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.
Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.
Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.
Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат