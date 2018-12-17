В Україні спростили реєстрацію транспортних засобів

Dидача тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування авто не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови з державної реєстрації транспортних засобів.

Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування авто не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд, повідомляє прес-служба МВС України.

Крім того, огляд не треба проводити при реєстрації нових транспортних засобів, вибракуванні авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною анкетних даних, місця проживання власника.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.