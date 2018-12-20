В Україні стає все гірше і гірше, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії спростять процедуру отримання громадянства для українців, оскільки в самій Україні "не краще, ніж на Донбасі в цілому" і цим розраховує допомогти "близькому" народу.

Про це він сказав на щорічній прес-конференції 20 грудня, коментуючи питання про політичну складову рішення про спрощення громадянства для українців, пише УП.

Путін уточнив, що це пов'язано не тільки з подіями на Донбасі, але і в Україні в цілому.

Президент РФ повторив старі фрази про русофобію, "розкол" і "розтягування" російського і українського народів, нібито на замовлення ззовні, додавши, що українській владі платять за це.

"Тут сьогодні говорили, що на Донбасі низький рівень життя. А в Україні краще, чи що? Там приблизно такий же, як і на Донбасі в цілому, все гірше і гірше стає. Все, в умовах війни, військових дій, напруги прощається, а поза країною - за це платять", - заявив Путін.

Як приклад він назвав черговий транш Міжнародного валютного фонду, додавши, що цих грошей ледь вистачить на виплату пенсій.

"Там в цілому несприятлива обстановка, я вважаю. І в економіці, і в соціалці. З точки зору внутрішньополітичних процесів. А народи наші близькі, пов'язані історичним корінням і ми будемо робити все, щоб підтримати такий стан справ", - сказав президент РФ.

Він додав, що на початку наступного року будуть внесені відповідні зміни в закон про громадянство.