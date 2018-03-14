В Україні стала скорочуватися кількість ДТП, - поліція

Лише за два місяці в Україні зафіксовано 21,5 тис. ДТП

За два місяці 2018 року в Україні зафіксовано спад кількості ДТП порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Головні причини зниження рівня ДТП, вважають представники поліції, - початок роботи дорожньої патрульної поліції, обмеження максимальної швидкості руху до 50 км/год та інші превентивні заходи. Як підсумок, за два місяці всією країною сталася 21,5 тис. ДТП, що на 4,2 тис. менше, ніж у січні і лютому торік, - повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Менше стало і ДТП з потерпілими - від 3,1 тис. у 2017 році до 2888 випадків у 2018 році.

Загалом у 2018 році в дорожньо-транспортних пригодах загинули 363 людини, з них 161 - через перевищення водіями швидкості, ще 55 осіб - через порушення правил маневрування. 3787 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Перевищення швидкості та неправильне маневрування - головні причини ДТП поточного року.