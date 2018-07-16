В Україні стало менше безробітних

У червні 2018 року кількість безробітних в Україні склала 303,9 тис. осіб, що на 12,1 тис. менше порівняно з травнем цього року (316 тис.).

При цьому рівень безробіття в Україні залишився на такому ж рівні - 1,2% до населення працездатного віку, свідчать дані Державної служби статистики.

У червні на одну вакансію претендували чотири людини. Кількість вакансій склала 82,4 тис., що на 3,8 тис. менше, ніж у травні цього року.

Середній розмір допомоги складає 2 425 грн.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні знизився на 0,2 процентних пункта - до 1,2%. У травні безробіття збереглося на такому ж рівні.