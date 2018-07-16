CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ червні 2018 року кількість безробітних в Україні склала 303,9 тис. осіб, що на 12,1 тис. менше порівняно з травнем цього року (316 тис.).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні стало менше безробітних
Середній розмір допомоги складає 2 425 грн
Фото: informburo.kz
При цьому рівень безробіття в Україні залишився на такому ж рівні - 1,2% до населення працездатного віку, свідчать дані Державної служби статистики.
У червні на одну вакансію претендували чотири людини. Кількість вакансій склала 82,4 тис., що на 3,8 тис. менше, ніж у травні цього року.
Середній розмір допомоги складає 2 425 грн.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні знизився на 0,2 процентних пункта - до 1,2%. У травні безробіття збереглося на такому ж рівні.
У березні 2018 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентних пункти – до 1,4% від кількості населення працездатного віку.
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16 07 2018 14:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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