В Україні стартує проект, спрямований на поліпшення роботи омбудсмена

В Україні розпочинається проект Twinning, спрямований на покращення роботи офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Мета – досягти стандартів, загальноприйнятих в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми розпочинаємо дуже важливий проект, який під егідою Європейської комісії буде проводитися спільно з офісом омбудсмена Литви, а також з австрійським Інститутом імені Гольцмана. І разом будемо працювати над тим, щоб покращити роботу українського офісу Уповноваженого з прав людини, щоб привести стандарти нашої роботи у відповідність до тих, які сьогодні є загальноприйнятими у Європі", – заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

За її словами, проект триватиме 24 місяці. За цей час передбачено зустрічі омбудсмена з колегами з Литви та Австрії, проведення навчальних конференцій, обмін досвідом.

Бюджет проекту становить 1,5 млн євро.

Нагадаємо, 10 січня Валерія Лутковська попросила Конституційний Суд визнати неконституційними повноваження правоохоронців, зокрема співробітників Національного антикорупційного бюро, затримувати підозрюваних у разі загрози їх втечі.