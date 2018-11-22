В Україні стартує "третя хвиля" підписання договорів з лікарнями

Заклади первинної медичної допомоги можуть підписати договори про приєднання до медичної реформи

Національна служба здоров'я України має намір з понеділка, 26 листопада, оголосити "третю хвилю" укладення договорів із закладами первинної медичної допомоги за програмою державних гарантій медобслуговування.

За 7 місяців з початку роботи НСЗУ у системі eHealth загалом зареєстровано понад 21,4 млн декларацій пацієнтів з лікарями, з них понад 13,892 млн оплачуваних, за якими медичний заклад отримує фінансування. В цілому НСЗУ виплатила медзакладам первинної медичної допомоги понад 2,454 млрд грн, повідомив глава НСЗУ Олег Петренко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Для укладення договору з НСЗУ медзаклад має відповідати низці вимог, зокрема, бути підключеним до електронної системи охорони здоров'я, оснащеним відповідно до вимог, мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики. При цьому медзаклад може укласти договір з НСЗУ тільки за умови, що всі інші заклади первинної допомоги міста, району або ОТГ також підписали договір.

Новий механізм передбачає, що НСЗУ сплачуватиме за послуги закладів з надання первинної допомоги за принципом капітації. Тобто медичний заклад отримуватиме встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від того, звертається він за медичними послугами чи ні. Капітація оплачується із загальних податків з держбюджету.

За підсумками двох етапів підписання договорів з НСЗУ у 2018 році за новою схемою фінансування працюють 623 суб'єкти господарювання: 538 комунальних некомерційних підприємств (КНП), 47 приватних клінік, а також 38 лікарів, які працюють як фізичні особи-підприємці.

Раніше в. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.

Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.