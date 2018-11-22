В Україні стартує "третя хвиля" підписання договорів з лікарнями
За 7 місяців з початку роботи НСЗУ у системі eHealth загалом зареєстровано понад 21,4 млн декларацій пацієнтів з лікарями, з них понад 13,892 млн оплачуваних, за якими медичний заклад отримує фінансування. В цілому НСЗУ виплатила медзакладам первинної медичної допомоги понад 2,454 млрд грн, повідомив глава НСЗУ Олег Петренко, інформує "Інтерфакс-Україна".
Для укладення договору з НСЗУ медзаклад має відповідати низці вимог, зокрема, бути підключеним до електронної системи охорони здоров'я, оснащеним відповідно до вимог, мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики. При цьому медзаклад може укласти договір з НСЗУ тільки за умови, що всі інші заклади первинної допомоги міста, району або ОТГ також підписали договір.
Новий механізм передбачає, що НСЗУ сплачуватиме за послуги закладів з надання первинної допомоги за принципом капітації. Тобто медичний заклад отримуватиме встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від того, звертається він за медичними послугами чи ні. Капітація оплачується із загальних податків з держбюджету.
За підсумками двох етапів підписання договорів з НСЗУ у 2018 році за новою схемою фінансування працюють 623 суб'єкти господарювання: 538 комунальних некомерційних підприємств (КНП), 47 приватних клінік, а також 38 лікарів, які працюють як фізичні особи-підприємці.
Раніше в. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.
Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.
Нагадаємо, у проекті бюджету на 2019 рік передбачено, що з липня наступного року українці зможуть безкоштовно робити ультразвукову діагностику, мамографію, рентген та аналізи.
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