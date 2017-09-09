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В Україні стартував процес виборів до територіальних громад

Вибори охоплять усі області України
У суботу, 9 вересня стартував виборчий процес у 201 об’єднаній територіальній громаді, де 29 жовтня відбудуться вибори голів та місцевих рад.
В Україні стартував процес виборів до територіальних громад Фото: АFР

Вибори охоплять усі області України.

Як повідомляє "ОПОРА", на підготовку та проведення перших виборів у громадах ЦВК затвердила 55 138 900 грн, а також 241 100 грн на виготовлення списків виборців та іменних запрошень.

До 16 вересня районні виборчі комісії мають утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії та сформувати їх склад, до 20 вересня територіальні виборчі комісії мають створити округи для проведення виборів.

25 вересня стартує процес висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, а до 4 жовтня включно триватиме подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів. До 5-го числа комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів.

До 11 жовтня включно територіальні комісії повинні затвердити текст виборчого бюлетеня.

Загалом у перших виборах в 202 громадах 29 жовтня участь зможуть взяти 1 360 000 осіб, тобто 4% усіх виборців України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оцінює витрати на підготовку і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради у 1,9 млрд гривень, а президента – в 2,4 млрд гривень.

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09 09 2017 12:57
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