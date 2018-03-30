В Україні стартував запуск 4G
Це стало можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи. Вчора про запуск перших 500 базових станцій в мережі 2600 МГц заявив "Vodafone Україна" - він відбудеться сьогодні або в понеділок, 2 квітня. Тим часом про запуск нового стандарту сьогодні вранці вже повідомив lifecell.
На офіційній сторінці lifecell в Facebook йдеться, що оператор першим запустив в Україні новий стандарт. Щоб підключитися, потрібні лише SIM-карта і смартфон, що підтримують 4G / LTE.
У lifecell 4G буде називатися по-своєму - 4.5G або LTE Advanced Pro. На сайті оператора вже можна подивитися карту покриття мережею 4.5G. Поки воно точкове - новий стандарт запущений в ряді найбільших міст: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні. Варто відзначити, що це поки точкове покриття в діапазоні 2600 МГц, основне покриття 4G оператори почнуть розгортати в липні на частоті 1800 МГц.
В Україні 4G-інтернет мав з'явитися в березні-квітні 2018 року.
Переможцем за конкурентним 5-м лотом на 5 МГц в діапазоні 1800МГц для запуску зв'язку стандарту 4G на тендері в Києві був визначений другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій ціні у 265 млн грн.
Загальний обсяг отриманих Україною під час аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ становить 5,434 млрд грн.
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