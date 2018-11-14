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В Україні створили Держслужбу у справах ветеранів

Водночас була ліквідована Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО
Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.
В Україні створили Держслужбу у справах ветеранів Фото: mil.gov.ua

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в середу.

Очікується, що нова служба буде правонаступником ліквідованої, а її гранична кількість співробітників становитиме 150 осіб.

Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО призначений перший заступник голови служби Ігор Мальцев.

Також уряд ухвалив положення про новостворену Держслужбу.

Раніше Кабмін пікетували учасники націоналістичних рухів з вимогою створення в Україні Міністерства у справах ветеранів.

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14 11 2018 14:20
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