CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні створили Держслужбу у справах ветеранів
Водночас була ліквідована Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО
Фото: mil.gov.ua
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в середу.
Очікується, що нова служба буде правонаступником ліквідованої, а її гранична кількість співробітників становитиме 150 осіб.
Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО призначений перший заступник голови служби Ігор Мальцев.
Також уряд ухвалив положення про новостворену Держслужбу.
Раніше Кабмін пікетували учасники націоналістичних рухів з вимогою створення в Україні Міністерства у справах ветеранів.
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