В Україні створили Держслужбу у справах ветеранів Водночас була ліквідована Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО

Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Фото: mil.gov.ua

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду в середу. Очікується, що нова служба буде правонаступником ліквідованої, а її гранична кількість співробітників становитиме 150 осіб. Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО призначений перший заступник голови служби Ігор Мальцев. Також уряд ухвалив положення про новостворену Держслужбу. Раніше Кабмін пікетували учасники націоналістичних рухів з вимогою створення в Україні Міністерства у справах ветеранів.

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