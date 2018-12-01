В Україні стрімко дорожчає бензин і дизпаливо: АЗС підвищили ціни на 10-50 коп./л.

Середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли на 6-8 коп./л.

З 11 по 12 січня 2018 року ціни на бензин і дизпаливо в деяких мережах АЗС зросли на 10-50 коп./л.

Так, на АЗС WOG літр бензину А-92 подорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А-95 Преміум – 32,95 грн/л. Дизпаливо подорожчало до 29,45 грн/л, ДТ-Преміум – 31,45 грн/л, - повідомили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів України.

Вартість ДП на 10-50 коп./л підвищилася на АЗС "БРСМ-Нафта" і AMIC.

У регіонах також продовжилося підвищення цін. Вартість бензинів і ДП зростала на АЗС "Татнафти", Parallel і "НК Народної".

Крім того, в харківській мережі "Укргазвидобування" подорожчали бензин А-92 та ДП, а в полтавській мережі BVS - А-92.

Таким чином, станом на 12 січня середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Преміум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, ДТ-Преміум - 28,90 грн/л.

Нагадаємо, середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).