В Україні стрімко дорожчає бензин і дизпаливо: АЗС підвищили ціни на 10-50 коп./л.
Так, на АЗС WOG літр бензину А-92 подорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А-95 Преміум – 32,95 грн/л. Дизпаливо подорожчало до 29,45 грн/л, ДТ-Преміум – 31,45 грн/л, - повідомили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів України.
Вартість ДП на 10-50 коп./л підвищилася на АЗС "БРСМ-Нафта" і AMIC.
У регіонах також продовжилося підвищення цін. Вартість бензинів і ДП зростала на АЗС "Татнафти", Parallel і "НК Народної".
Крім того, в харківській мережі "Укргазвидобування" подорожчали бензин А-92 та ДП, а в полтавській мережі BVS - А-92.
Таким чином, станом на 12 січня середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Преміум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, ДТ-Преміум - 28,90 грн/л.
Нагадаємо, середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).
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