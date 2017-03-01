В Україні створять комісію, яка відповідатиме за перепоховання видатних діячів, - Гройсман

В Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.

"Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. У той же час при Міністерство культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців", - написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

"Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з похованням відомого українського письменника Олександра Олеся в Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні", - йдеться в повідомленні.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.