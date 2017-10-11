В Україні створять безкоштовну службу юридичних консультацій, - Порошенко

Громадянам пояснюватимуть про те, "як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням майна"

За участю Міністерства юстиції буде запроваджено діяльність мережі безкоштовних юридичних консультацій, послугами яких зможуть користуватися малозабезпечені громадяни.

Про це Президент Петро Порошенко заявив на засіданні Національної Ради реформ, інформує Еспресо.TV.

"Започатковується наша спільна програма "Я маю право". Буде виданий указ президента. І це буде не просто безоплатна правова допомога в судах, яка є і зараз, а це є безоплатні юридичні консультації, на які будуть мати безкоштовне право найменш захищені прошарки населення", - розповів глава держави.

За його словами, у цих консультаціях громадянам пояснюватимуть про те, "як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням майна, яким чином захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, яким чином захистити свої права".

Як наголосив президент, 8 млн українців мають право на безоплатну допомогу і сотні тисяч людей постійно звертаються за нею.

"І отримують її (таку допомогу - ред.). Але цього недостатньо", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Громадська організація "Юридичний захист представників засобів масової інформації", заснована у Чернівцях у 2014 року, поширює свою діяльність із захисту журналістів від переслідувань та утисків на всеукраїнський рівень.