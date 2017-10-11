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В Україні створять безкоштовну службу юридичних консультацій, - Порошенко

Громадянам пояснюватимуть про те, "як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням майна"
За участю Міністерства юстиції буде запроваджено діяльність мережі безкоштовних юридичних консультацій, послугами яких зможуть користуватися малозабезпечені громадяни.
В Україні створять безкоштовну службу юридичних консультацій, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це Президент Петро Порошенко заявив на засіданні Національної Ради реформ, інформує Еспресо.TV.

"Започатковується наша спільна програма "Я маю право". Буде виданий указ президента. І це буде не просто безоплатна правова допомога в судах, яка є і зараз, а це є безоплатні юридичні консультації, на які будуть мати безкоштовне право найменш захищені прошарки населення", - розповів глава держави.

За його словами, у цих консультаціях громадянам пояснюватимуть про те, "як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням майна, яким чином захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, яким чином захистити свої права".

Як наголосив президент, 8 млн українців мають право на безоплатну допомогу і сотні тисяч людей постійно звертаються за нею.

"І отримують її (таку допомогу - ред.). Але цього недостатньо", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Громадська організація "Юридичний захист представників засобів масової інформації", заснована у Чернівцях у 2014 року, поширює свою діяльність із захисту журналістів від переслідувань та утисків на всеукраїнський рівень.

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10 11 2017 19:13
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