В Україні створять дві нові авіакомпанії, – Омелян

Одна з них буде міжнародною, друга – з українським капіталом

В Україні створять дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації.

"Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга – з українським капіталом", – цитує Омеляна УНІАН.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.