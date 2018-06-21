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В Україні створять дві нові авіакомпанії, – Омелян

Одна з них буде міжнародною, друга – з українським капіталом
В Україні створять дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.
В Україні створять дві нові авіакомпанії, – Омелян Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації.

"Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга – з українським капіталом", – цитує Омеляна УНІАН.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво.

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21 06 2018 19:30
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