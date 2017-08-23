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В Україні створять Нацагентство із закупівлі ліків

До кінця місяця МОЗ має розробити і подати на затвердження план заходів щодо реалізації даної концепції
Кабінет міністрів України прийняв рішення створити Національне закупівельне агентство, яке буде здійснювати закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення на національному та місцевому рівні.
В Україні створять Нацагентство із закупівлі ліків Фото: Fotolia

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 23 серпня, йдеться у повідомленні на сайті кабміну.

"До 40% були завищені ціни на закупівлі ліків. Уявіть, скільки грошей вкрали у українських громадян, тільки в медичній сфері. Були б ми хапугами, ми б закривали очі на ці речі. А ми закривати очі на ці речі не будемо, ми будемо з цим боротися", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

До кінця місяця український МОЗ має розробити і подати на затвердження план заходів щодо реалізації цієї концепції, в рамках якої буде створено закупівельне агентство.

Також буде продовжена і боротьба з корупцією в галузі.

Раніше повідомлялося про те, що раніше створений Реєстр інсулінозалежних в Україні дозволив заощадити 500 млн грн державних грошей, адже раніше виділялися суми на закупівлю ліків для 50 тис. осіб, яких насправді немає серед залежних від інсуліну діабетиків.

Крім того Міністерство охорони здоров'я звернулося до уряду України з пропозицією призупинити поставку препаратів російського виробництва, розташованих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

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