В Україні створять освітню платформу кримськотатарською мовою

Кабмін планує створити онлайн-платформу освітніх і наукових матеріалів кримськотатарською мовою. Вона матиме назву "Національний корпус кримськотатарської мови".

Про створення повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На думку розробників, це допоможе зробити кримськотатарську мову більш широковживаною і створити умови для її дослідження та розвитку.

Метою проєкту також є впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн-перекладачах.

"Тобто в мові інтерфейсу вашого комп’ютера має з’явитися "Qırımtatar tili" (кримськотатарська мова)", – зазначили в міністерстві.

Наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською.

Долучитися до створення Національного корпусу на цьому етапі можуть всі охочі за посиланням.

У міністерстві нагадали, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.

Раніше повідомлялось, що уряд спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій.