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В Україні створили безпілотник, який може коригувати HIMARS

ШАРК повністю готовий до застосування у бойових умовах. Час його польоту – понад 2 години, дальність зв'язку – 60 км.
В Україні створили безпілотник, який може коригувати HIMARS Джерело: Укрспецсистемс

Компанія "Укрспецсистем" розробила новий, стійкий до роботи в умовах РЕБ, безпілотний авіаційний комплекс ШАРК, який може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наголошується, що розробка цього розвідувального БПЛА від проєкту до першого польоту тривала менш як півроку. Тепер ШАРК повністю готовий до застосування у бойових умовах.

Безпілотник сконструйований спеціально для проникнення на територію, що тимчасово контролюється ворогом: для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, в тому числі, західного далекобійного озброєння – зокрема, HIMARS.

ШАРК, серед іншого, має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Завдяки високонадійному модулю зв'язку та сучасній камерній системі, безпілотник дозволяє заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Час польоту ШАРКА – понад 2 години, дальність зв'язку – 60 км, злітна маса – 10 кг, розмах крил – 1,91 м, час розгортання – 15 хвилин, температура експлуатації – від -15°С до +50°С, метод шифрування – AES256, крейсерська швидкість – 70-90 км/год, максимальна швидкість польоту – 150 км/год, швидкість звалювання – 60 км/год, спосіб зльоту – катапульта, спосіб посадки – парашут.

"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників – оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник ШАРК.

Раніше повідомлялось, що в Україні розроблено безпілотник для знищення росіян.

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27 10 2022 14:57
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