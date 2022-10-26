НОВИНИДля суден, які йдуть в українські порти в рамках "зернового коридору", запровадили електронну чергу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні створили електронну чергу для суден
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
За допомогою черги буде визначено алгоритм тижневого планування обробки суден. Подібна черга раніше була впроваджена у Дунайських портах.
"Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки", – пояснив керівник АМПУ Олексій Востріков.
Електронна черга діє з 26 жовтня, а інформацію про неї можна на офіційному сайті АМПУ.
Раніше повідомлялось, що через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції.
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