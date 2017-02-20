В Україні створили Національну кіноакадемію та кінопремію
Ініціатором створення Національної кіноакадемії і премії "Золота Дзиґа" став Одеський міжнародний кінофестиваль. Так фестиваль хоче підтримати розвиток українського кіно та індустрії, - повідомляє Детектор медіа.
Кінопремію назвали на честь видатного кінематографіста Дзиґи Вертова. Організатори зазначають, що "Золота Дзиґа" стане "символом стрімкості і безупинного розвитку". Дизайн статуетки розробить художник Назар Білик.
Арт-директором Української кіноакадемії і кінопремії став кінознавець Алік Шпилюк. Він зазначив, що до складу Кіноакадемії можуть увійти:
- представники кіноіндустрії, кінопрофесіонали;
- діячі культури, мистецтва і кіноіндустрії, які зробили суттєвий внесок у розвиток і просування українського кіно;
- меценати і спонсори українського кіно.
Очікується, що до складу Української кіноакадемії увійдуть понад 600 членів. Серед них оберуть правління, яке буде складатися з 15 осіб. Виконавчим директором Української кіноакадемії і Національної кінопремії призначили директора з маркетингу ОМКФ Ганну Мачух.
Подати свій фільм на розгляд можна з 20 лютого до 19 березня включно. До участі у відборі допустять фільми, прем'єри яких відбулася протягом 2016 року.
Переможців визначатимуть у 14 номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (премія імені Юрія Іллєнка), "Найкращий актор у головній ролі", "Найкраща актриса у головній ролі", "Найкращий актор другого плану", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий оператор-постановник", "Найкращий художник-постановник", "Найкращий сценарист", "Найкращий композитор", "Найкращий документальний фільм", "Найкращий анімаційний фільм", "Найкращий ігровий короткометражний фільм", премія за внесок у розвиток кіно. Голосування за переможців відбуватиметься у два етапи. Повністю з регламентом кінопремії можна ознайомитися за посиланням.
Перша церемонія нагородження "Золотої Дзиґи" запланована на 20 квітня 2017 року.
Нагадаємо, у Верховній Раді ухвалили проект закону про підтримку державного кіно 22 вересня. За дане рішення проголосувало 230 депутатів.
Згодом, Президент відправив закон про державну підтримку кінематографа на доопрацювання.
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