В Україні створили Національну кіноакадемію та кінопремію

В Україні заснували Кіноакадемію і щороку вручатимуть призи у сфері кінематографії.

Ініціатором створення Національної кіноакадемії і премії "Золота Дзиґа" став Одеський міжнародний кінофестиваль. Так фестиваль хоче підтримати розвиток українського кіно та індустрії, - повідомляє Детектор медіа.

Кінопремію назвали на честь видатного кінематографіста Дзиґи Вертова. Організатори зазначають, що "Золота Дзиґа" стане "символом стрімкості і безупинного розвитку". Дизайн статуетки розробить художник Назар Білик.

Арт-директором Української кіноакадемії і кінопремії став кінознавець Алік Шпилюк. Він зазначив, що до складу Кіноакадемії можуть увійти:

представники кіноіндустрії, кінопрофесіонали;

діячі культури, мистецтва і кіноіндустрії, які зробили суттєвий внесок у розвиток і просування українського кіно;

меценати і спонсори українського кіно.

Очікується, що до складу Української кіноакадемії увійдуть понад 600 членів. Серед них оберуть правління, яке буде складатися з 15 осіб. Виконавчим директором Української кіноакадемії і Національної кінопремії призначили директора з маркетингу ОМКФ Ганну Мачух.

Подати свій фільм на розгляд можна з 20 лютого до 19 березня включно. До участі у відборі допустять фільми, прем'єри яких відбулася протягом 2016 року.

Переможців визначатимуть у 14 номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (премія імені Юрія Іллєнка), "Найкращий актор у головній ролі", "Найкраща актриса у головній ролі", "Найкращий актор другого плану", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий оператор-постановник", "Найкращий художник-постановник", "Найкращий сценарист", "Найкращий композитор", "Найкращий документальний фільм", "Найкращий анімаційний фільм", "Найкращий ігровий короткометражний фільм", премія за внесок у розвиток кіно. Голосування за переможців відбуватиметься у два етапи. Повністю з регламентом кінопремії можна ознайомитися за посиланням.

Перша церемонія нагородження "Золотої Дзиґи" запланована на 20 квітня 2017 року.