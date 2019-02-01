В Україні тепер можна купувати і міняти валюту у терміналах та банкоматах В Україні запрацювли нові правила фінансових операцій

В Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.

Фото: argumentua.com

Тепер користувач може внести гривні і натомість отримати долари, євро або іншу валюту, яку зможе запропонувати апарат. Також є право на зворотну операцію протягом 15 хвилин. Операції можна проводити винятково з готівкою, йдеться в постанові Нацбанку. Користувач отримає чек із вказаною сумою операції та курсом конвертації. При конвертаціях до 150 000 гривень не треба вказувати ім’я, а якщо сума більша – потрібно заповнити особисті дані. Відповідне рішення НБУ ухвалив ще у липні 2018 року, але фінансові установи отримали півроку для переходу на нову систему. Додамо, що у Національному банку спростять порядок нагляду за валютними операціями.

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