В Україні триває спалах поліомієліту – МОЗ
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
На початку спалаху випадки захворювання виявили у Рівненській та Закарпатській областях. Тоді отримала параліч півторарічна дитина.
"Ліків проти поліомієліту не існує, але від нього рятує вакцинація. Повний курс вакцинації за Національним календарем щеплень захищає дитину на все життя", – зазначили у МОЗ.
В міністерстві нагадали, що у два й чотири місяці немовляті вводять інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). У віці шість і 18 місяців дитина має отримати щеплення оральною поліомієлітною вакциною. Її повторюють у шість та 14 років.
"Вакцина ОПВ формує імунітет у кишечнику, а відповідно – запобігає поширенню вірусу... Що робити, якщо пропустили щеплення? Зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік, щоб надолужити пропущені вакцини", – додали до МОЗ.
Раніше повідомлялось, що у МОЗ назвали вакцини від короновірусу для вагітних.
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