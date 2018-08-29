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В Україні цього року до школи підуть на 40 тисяч більше першокласників, ніж у 2017-му, - МОН

Про це 29 серпня на засіданні Кабінету міністрів заявила глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич
У 2018 році в Україні до школи підуть 448,5 тисяч першокласників, що на 40,3 тисячі дітей більше у порівнянні з минулим роком.
В Україні цього року до школи підуть на 40 тисяч більше першокласників, ніж у 2017-му, - МОН Фото: УНІАН

За її словами, усі першачки "мають відчути на собі три важливих зміни для початкової школи", інформує "Громадське".

- новий зміст освіти на підставі нового держстандарту

- перепідготовлені вчителі, яких 40,5 тисяч (з них понад 22 тисячі - вчителі початкової школи; решта - вчителі іноземних мов, які будуть працювати з першими класами)

- першокласники мають прийти в оновлене освітнє середовище.

Нагадаємо, що в Міністерстві освіти і науки України роз'яснили, як потрібно проводити зарахування учнів до перших, п'ятих і десятих класів до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів державної та комунальної форми власності.

Також, Міністерство освіти та науки розробило і направило в школи новий стандарт початкової освіти, який передбачає відмову від табелів і оцінює весь процес навчання.

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29 08 2018 13:56
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