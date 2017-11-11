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В Україні у неділю очікують штормове попередження

На Закарпатті та Лівобережжі очікують сильний вітер і дощі
В Україні на 12 листопада через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.
В Україні у неділю очікують штормове попередження Фото: perspektyvy.kiev.ua

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, в горах сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с; вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.

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11 11 2017 17:43
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