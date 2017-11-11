CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні на 12 листопада через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні у неділю очікують штормове попередження
На Закарпатті та Лівобережжі очікують сильний вітер і дощі
Фото: perspektyvy.kiev.ua
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, в горах сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с; вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці жовтня потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.
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11 11 2017 17:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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