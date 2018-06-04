В Україні у водіїв-порушників відбиратимуть назавжди перші права

У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки

Уряд ухвалив не повертати перше посвідчення водія в разі, якщо той здійснив правопорушення й був позбавлений права керувати транспортним засобом.

Відповідна постанова Кабміну оприлюднена на "Урядовому порталі" в п'ятницю, 6 квітня.

Документом передбачено, що "повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється".

У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки. Якщо протягом двох років з дня його видачі особою не були вчинені три й більше адміністративних правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, водій може отримати постійне посвідчення.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".