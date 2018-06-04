НОВИНИУряд ухвалив не повертати перше посвідчення водія в разі, якщо той здійснив правопорушення й був позбавлений права керувати транспортним засобом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні у водіїв-порушників відбиратимуть назавжди перші права
У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки
Фото: з відкритих джерел
Відповідна постанова Кабміну оприлюднена на "Урядовому порталі" в п'ятницю, 6 квітня.
Документом передбачено, що "повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється".
У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки. Якщо протягом двох років з дня його видачі особою не були вчинені три й більше адміністративних правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, водій може отримати постійне посвідчення.
Нагадаємо, що Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".
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06 04 2018 19:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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